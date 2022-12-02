Apara Haberler Hazine'nin dolar cinsi tahvilde ek satışı 2 milyar dolar
Giriş Tarihi: 2.12.2022 09:55

Hazine'nin dolar cinsi tahvilde ek satışı 2 milyar dolar

Hazine’nin dolar cinsi tahvilde ek satışı 2 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsi tahvilin artırımında daha düşük maliyetli borçlanmaya gittiği belirtildi.

Hazine Ocak 2028 vadeli dolar cinsi tahvilin yeniden ihracıyla 2 milyar dolar borçlanırken, ihraçta 1 milyar dolar talebin yabancı resmi bir kurumdan geldiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre yeniden ihraçta getiri yüzde 9 oldu. Kasım'da yapılan borçlanmada maliyet yüzde 10 olarak belirlenmişti.

İhraç için yabancı yatırım bankalarına Perşembe günü yetki veren Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan henüz borçlanma tutarı hakkında açıklama yapılmadı.

Yeniden ihracın 2 milyar dolar ile tamamlanması halinde Hazine bu yılı uluslararası piyasalardan 11 milyar dolar borçlanma hedefini yakalamış olacak. Hazine geçen yıl 10 milyar dolar borçlanmıştı.

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Hazine'nin dolar cinsi tahvilde ek satışı 2 milyar dolar
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