Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 444 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 14.550 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.590 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 6.786 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 8.411 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 24.720 puanda seyrediyor.

Dün, yüzde 0,8 artışla günü 1,0407'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0420 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile düşen enerji fiyatları, Almanya'nın ardından Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerinde de kendisini gösterdi. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 düzeyinde bulunan enflasyon kasımda yüzde 10'a geriledi. Beklentilerin altında kalan ve 1,5 yıl sonra düşüş kaydeden enflasyon verisinde enerji ve hizmet maliyetlerindeki azalış etkili oldu.

Verilerin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın aralık toplantısına yönelik faiz artırım beklentileri 50 baz puan etrafında yoğunlaşıyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.