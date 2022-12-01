Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol ile görüştü. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon, asgari ücret tespiti için yol haritası belirledi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 ve 14 Aralık tarihlerinde toplanacak.

"ASGARİ ÜCRET VE EYT'DE ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEDİK"

TİSK Başkanı Burak Akkol emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için önemli açıklamalarda bulundu.

Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren EYT yasası ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik belirlediklerini ifade eden Akkol, "Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz" dedi.