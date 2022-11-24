Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

Kore Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altında tutmak ekonomi ve kredi piyasaları üzerindeki baskıyı en aza indirmeye çalışmak için politika sıkılaştırma hızına geri döndü.

Merkez Bankası Perşembe günü yedi günlük geri alım oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e yükseltti.

Görüşü alınan 17 Bloomberg ekonomistinin 15'i bu kararı öngörmüştü.

Bank Of Korea şimdi, ekonominin gelecek yıl daha önce tahmin edilen yüzde 1,7'lik hızdan daha yavaş büyüdüğünü, küresel büyümenin zayıfladığını ve muhtemelen notun düşürülmesine neden olan faktörler arasında faiz artışlarının etkisinin olduğunu görüyor. Banka, Ağustos ayında yüzde 2,1'lik bir büyüme öngörüyor.

Piyasalar, geniş çapta beklenen karar ve tahminlerin ardından büyük ölçüde hareketsiz kaldı, üç yıllık ve 10 yıllık hükümet getirileri yalnızca hafifçe düştü ve kazançlar sabit kaldı.