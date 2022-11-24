Asya borsaları FED’in yavaşlama sinyalinden sonra yükseldi

Çarşamba günü yayınlanan tutanaklara göre, Asya-Pasifik'teki piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın "yakında" daha küçük faiz artırımlarına geçmeyi beklediklerini söylemesiyle yüksek işlem gördü.

Kore Merkez Bankası, beklentilerle büyük ölçüde uyumlu olarak 25 baz puanlık daha küçük bir faiz artışı yapmayı seçti. Karar açıklanırken Kospi yüzde 0,54 yükseldi ve Kore wonu ABD doları karşısında hafifçe güçlenerek 1,337,9 oldu.

Avustralya'da S&P/ASX 200, FED tutanaklarının açıklanmasının ardından Wall Street hisselerinin hafif yükselmesiyle yüzde 0,34 yükseldi. Nikkei 225 yüzde 1,31 ve Topix de yüzde 1,3 yükseldi.

Anakara Çin'de, Şanghay Bileşik yüzde 0,29 yükselirken, Shenzhen Bileşeni Reuters'in Foxconn'da büyük protestolar bildirmesiyle düşüşle işlem gördü

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,45 arttı.

ABD'de Borsalar, merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiği umutlarıyla ikinci günü de yükselişle kapattı. ABD'deki piyasalar, Şükran Günü tatili nedeniyle Perşembe günü kapalı ve Cuma günü erkenden kapanacaktır.