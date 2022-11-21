Apara Haberler Almanya'da Çin'e bağımlılığı azaltmak için kurallar sıkılaştıralacak mı?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:43

Almanya'da Çin'e bağımlılığı azaltmak için kurallar sıkılaştıralacak mı?

Almanya’da Çin’e bağımlılığı azaltmak için kurallar sıkılaştıralacak mı?

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Alman şirketlerinin Çin'e olan bağımlılıklarından endişe duyduğu ve bu bağımlılığın azaltılmasına yönelik kuralları sıkılaştırmayı planladığı öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından hazırlanan planların diğer bakanlar tarafından da onaylanması gerekiyor. Alman hükümetinin Çin stratejisi konusunda nihai kararını gelecek yılın ilk çeyreğinde vermesi bekleniyor.

Çin, 2016'da Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumuna gelmişti.

Baerbock'un hazırladığı planda, Alman hükümeti şirketlere veriler yatırım garantilerini ülke başına 3 milyar euro ile sınırlamayı, ihracat kredi garantilerini sıkılaştırmayı öngörüyor.

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Almanya'da Çin'e bağımlılığı azaltmak için kurallar sıkılaştıralacak mı?
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