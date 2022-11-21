Almanya’da Çin’e bağımlılığı azaltmak için kurallar sıkılaştıralacak mı?

Konuya yakın kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından hazırlanan planların diğer bakanlar tarafından da onaylanması gerekiyor. Alman hükümetinin Çin stratejisi konusunda nihai kararını gelecek yılın ilk çeyreğinde vermesi bekleniyor.

Çin, 2016'da Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumuna gelmişti.

Baerbock'un hazırladığı planda, Alman hükümeti şirketlere veriler yatırım garantilerini ülke başına 3 milyar euro ile sınırlamayı, ihracat kredi garantilerini sıkılaştırmayı öngörüyor.