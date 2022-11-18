TCMB'nin kasım ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,34'ten yüzde 37,47'ye yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 21,17'den 20,76'ya geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 48,8 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 31,1 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 5,1'de sabit kalırken, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler ise yüzde 9,00 olarak belirlendi.