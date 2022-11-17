ECB üyesi Panetta’dan yeşil dönüşüm yorumu

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, yenilenebilir enerjinin daha geniş şekilde kullanılmasının ille de daha yüksek fiyat anlamına gelmeyeceğini, fosil yakıtlara bağımlılığın devam etmesi ile karşılaştırıldığında enflasyonun düşürülmesine yardım da edebileceğini söyledi.

Panetta, "Yeşil dönüşümün gelecekte daha yüksek enflasyona yol açması gerekmiyor. Fosil yakıtlar için talebi bastıran ve daha ucuz yenilebilir enerji kaynakları üretimini teşvik eden uygun kamu politikaları enflasyonist baskıların kontrol altına alınmasına ve enflasyonun azaltılmasına yardım edebilir" dedi.