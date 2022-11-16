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Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:37

Philadelphia Fed Başkanı Harker güvercinleşmeye başladı

Philadelphia Fed Başkanı Harker güvercinleşmeye başladı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz artırımlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru giden bir düşüş patikasına sokmak için yeterince sınırlayıcı bir seviyeye ulaşıldığında durdurması gerektiğini söyledi.

"Faizleri çok yukarıya götürülüp, sonra aşağı çekilmesini istemiyorum" ifadelerini kullanan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Enflasyonu aşağı getirmek için tutarlı şekilde hareket ettiğimiz sürece, faiz artırımlarını durdurabiliriz" dedi.

Harker konuşmasında ayrıca Fed bilançosunun 2,.5 trilyon dolar kadar küçültüleceğini öngördüğünü de belirtti.

Bilançoyu küçültmek istediklerini ancak bu küçültmenin nerede duracağını görmek için başlamak gerektiğini ifade eden Harker, küçültme miktarında verilerin Fed'i yönlendireceğini vurguladı.

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Philadelphia Fed Başkanı Harker güvercinleşmeye başladı
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