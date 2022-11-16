Bakan Dönmez: Yerli gaz cumhuriyetin 100. yılında milletimizle buluşacak

"ELEKTRİK ÜRETİM SANTRAL SAYISININ YÜZDE 94'Ü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLIDIR"

Özverili çalışmalarımız neticesinde ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103 bin 276 megavata ulaştı. 2022 yılı ekim ayı TÜFE'sine göre, dağıtım alanında 2006-2020 döneminde toplam 165 milyar lira yatırım yapılmış olup 2021-2025 döneminde ise 151 milyar lira yatırım yapılması öngörülmektedir. İletim tarafında ise 2021-2023 yıllarını kapsayan dönemde 2022 yılı ekim ayı TÜFE'sine göre 35 milyar lira yatırım gerçekleştirilecektir. 2022 yılının ilk on ayında işletmeye alınan elektrik üretim santral sayısının yüzde 94'ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır.

Geçtiğimiz aylarda, Akkuyu NGS projesinde Proje Şirketi ve Ana Yüklenici arasında yaşanan sürece yönelik olarak, ihtilafın aşılması için yoğun bir çaba gösterilmiştir. Gelinen aşamada taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır.

"MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI 158 BİN"

2022 Temmuz itibarıyla ülkemizde madencilik sektöründe 158 bin çalışan ile son 10 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaşılmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla denetimi yapılan maden saha sayısı 8.129 iken, 2022 Eylül sonu itibarıyla ise bu sayı 6.041 olmuştur.

TBMM Genel Kurul gündeminde yer alan düzenleme ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden madencilerimizin genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı devletimizce ödenecek.