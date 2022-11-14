ECB üyesi De Cos: ECB'nin faiz artırımı verilere bağlı olacak
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin gelecek politika toplantısında faizi yine 75 baz puan artıracağı yönünde önceden bir taahhüt içinde girmediğini söyledi.
ECB üyesi Pablo Hernandez De Cos, "Son toplantıda faizi 75 .az puan artırmış olmamız, gelecek artırımların da bu büyüklükte olacağı anlamına gelmiyor. Faiz artırım büyüklüğü veriye bağla olacak" dedi.
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ECB üyesi De Cos: ECB'nin faiz artırımı verilere bağlı olacak