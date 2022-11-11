İngiltere Maliye Bakanı Hunt: İngiltere ekonomisi için önümüzde zorlu bir yol var

"Büyük ölçüde Putin'in Ukrayna'da sürdürdüğü illegal savaşın ve doğal gazın silahlaştırılmasının yönlendirdiği yüksek enflasyon ve yavaş büyümenin yarattığı küresel zorluklardan muaf değiliz" diye konuşan Hunt, "Uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi başarmak için enflasyonu kontrol altına almaya, bilançolarda dengeyi sağlamaya ve borcu azaltmaya ihtiyacımız var" dedi.

Odak noktasının enflasyonu aşağı getirmek olduğunu belirten Hunt, "Maliye Bakanı olarak yapabileceğin en işi şey, enflasyonu aşağı getirecek, faiz oranları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı aşağı getirecek bir plan üretme" diye konuştu.