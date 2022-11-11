Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu en kısa sürede hayata geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükûmet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Önemli kararlara imza atılacak zirvenin Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem başkanlığını devrettiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e başarılar diledi.

"ÜLKELERİMİZ AÇISINDAN FIRSATLARLA BERABER RİSKLERİ DE OLAN HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

"Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemde aramızdaki iş birliği, dayanışma ve ahengi tüm alanlarda güçlendirmemizin çok daha kritik hâle geldiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene İstanbul'da gerçekleştirilen tarihî zirvenin, Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde bir kilometre taşı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Konseyimizi teşkilata dönüştürürken, aynı zamanda özgün ve etkin bir yapının temelini de attık. İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi iş birliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda iş birliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji belgesi de bizlere bir yol haritası sunuyor. Strateji belgemizdeki unsurların birer birer hayata geçirilmesinin hep birlikte takipçisi olalım."

Türk Yatırım Fonu'nun da en kısa sürede hayata geçmesinin yararlı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fonun sağlayacağı mali imkânların iş birliğimizi kuvvetlendirip faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.