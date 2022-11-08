Apara Haberler Goldman Sachs baş ekonomisti Hatzius: ABD'nin resesyondan kaçınması mümkün
Giriş Tarihi: 8.11.2022 12:38

Goldman Sachs baş ekonomisti Hatzius: ABD'nin resesyondan kaçınması mümkün

Goldman Sachs baş ekonomisti Hatzius: ABD’nin resesyondan kaçınması mümkün

Goldman Sachs Group Baş Ekonomisti Jan Hatzius, Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde sıkılaştırmasına ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisi için bir resesyondan kaçınmanın "akla çok yatkın" bir yolunun hala olduğunu savundu.

Resesyondan kaçınmaya yönelik adımların ekonomik aktiviteyi yavaşlatmayı, nominal ücret büyümesini yavaşlatmayı, enflasyonu gevşetmeyi ve iş gücü piyasasında yeniden dengeyi sağlamayı içerdiğini belirten Hatzius, "Trendin altında büyümeye doğru bir geçiş var, ancak bu pozitif" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığını yüzde 35 olarak devam ettirdi.

Hatzius, Euro Bölgesi'nde bir resesyonan büyük olasılıkla dördüncü çeyrekte başlayacağını öngörürken, İngiltere'de ise resesyonan muhtemelen geçtiğimiz çeyrekte başladığını savundu.

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Goldman Sachs baş ekonomisti Hatzius: ABD'nin resesyondan kaçınması mümkün
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