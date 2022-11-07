Morgan Stanley: Kongre ara seçimi ABD hisse senedi piyasalarında bir ralliyi ateşleyebilir

Anketlerin, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadından en az birinin kontrolünü elde edeceklerini gösterdiğine dikkat çeken Wilson bunun tahvil getirilerini düşürürken hisse senedi fiyatlarında yükseliş için potansiyel bir katalizör olacağını savundu.

Wilson, Cumhuriyetçilerin seçimde net bir zafer elde etmeleri halinde mali harcamaların dondurulması ve yüksek bütçe açıklarının azaltılması şansı doğacağının öngördüklerini ve bunun hisse senedi piyasalarında yukarı hareketin devamını sağlayacağını vurguladı.

Bu hafta ayrıca piyasaların odak noktasının perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi olacağına dikkat çeken Wilson, enflasyon rakamlarının Fed'in faiz artırımında agresif tutumumun sona erip ermeyeceğini göstereceğini savundu.

S&P 500 için rallide hedefi 4000-4150 puan aralığı olduğunu belirten Wilson, bu seviyelere ulaşılması için tavhil getirilerinin düştüğünü görmek gerektiğini de vurguladı. Wilson, S&P 500'deki ralli için stop seviyeleri olark 3650-3625 puanı işaret etti.