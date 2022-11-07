Apara Haberler Morgan Stanley: Kongre ara seçimi ABD hisse senedi piyasalarında bir ralliyi ateşleyebilir
Giriş Tarihi: 7.11.2022 13:25 Son Güncelleme: 7.11.2022 15:43

Morgan Stanley: Kongre ara seçimi ABD hisse senedi piyasalarında bir ralliyi ateşleyebilir

Morgan Stanley: Kongre ara seçimi ABD hisse senedi piyasalarında bir ralliyi ateşleyebilir

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, ABD'de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izlenmesini bekliyor.

Anketlerin, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadından en az birinin kontrolünü elde edeceklerini gösterdiğine dikkat çeken Wilson bunun tahvil getirilerini düşürürken hisse senedi fiyatlarında yükseliş için potansiyel bir katalizör olacağını savundu.

Wilson, Cumhuriyetçilerin seçimde net bir zafer elde etmeleri halinde mali harcamaların dondurulması ve yüksek bütçe açıklarının azaltılması şansı doğacağının öngördüklerini ve bunun hisse senedi piyasalarında yukarı hareketin devamını sağlayacağını vurguladı.

Bu hafta ayrıca piyasaların odak noktasının perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi olacağına dikkat çeken Wilson, enflasyon rakamlarının Fed'in faiz artırımında agresif tutumumun sona erip ermeyeceğini göstereceğini savundu.

S&P 500 için rallide hedefi 4000-4150 puan aralığı olduğunu belirten Wilson, bu seviyelere ulaşılması için tavhil getirilerinin düştüğünü görmek gerektiğini de vurguladı. Wilson, S&P 500'deki ralli için stop seviyeleri olark 3650-3625 puanı işaret etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Morgan Stanley: Kongre ara seçimi ABD hisse senedi piyasalarında bir ralliyi ateşleyebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz