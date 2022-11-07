Apara Haberler Goldman Sachs: Hisse senetlerinde dramatik kayıplar yaşanması olası değil
Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:24

Goldman Sachs: Hisse senetlerinde dramatik kayıplar yaşanması olası değil

Goldman Sachs: Hisse senetlerinde dramatik kayıplar yaşanması olası değil

Goldman Sachs'ın varlık yönetim bölümünün baş yatırım yetkilisi Sharmin Mossavar-Rahmani, hisse senetlerinde şu ana kadar yaşanan düşüşün alım fırsatı olduğunu çünkü daha dramatik bir düşüş yaşanmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Yüzde 50-50 olan resesyon olasılığının hali hazırda hisse senedi piyasalarında fiyatlandığını belirten Mossavar-Rahmani, "Bizim görüşümüze göre resesyon olasılığı fiyatlara yansıdı. Yeniden büyük bir geri çekilme görmeyi beklemiyoruz" dedi.

S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 3,4 ve yıl başından bu yana yüzde 21 geriledi.

Mossovar-Rahmani yaptığı değerlendirmede, "Hisse senedi piyasası büyük bir aşağı hareketin ardından ralli yapma eğiliminde. Yatırımcıların portföylerinde daha agresif olmaya başlamaları mantıklı olur" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Goldman Sachs: Hisse senetlerinde dramatik kayıplar yaşanması olası değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz