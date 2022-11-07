ECB yetkilisinden faiz değerlendirmesi

ECB yetkilisi Francois Villeroy de Galhau faiz artışının devam etmesi görüşünde.

Galhau, Irısh Times'a verdiği mülakatta enflasyonun henüz zirve yapmadığını belirterek "Bu yüzden faiz artırımları sürmeli" diye konuştu.

Euro Bölgesi'nde geçen hafta açıklanan veri, manşet ve çekirdek enflasyonun Ekim'de de rekor yükselişine devam ettiğini göstermişti.

Manşet enflasyonun 2023'ün ilk yarısında zirveyi görebileceğini ifade eden Villeroy gelecek sene birkaç faiz artışı daha olabileceğini, ancak artışların daha düşük montanlı olabileceğini belirtti. Villeroy, "Faizlerde tepe noktanın neresi olacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak nötr faiz seviyesinden çok da uzak değiliz. Yani bundan sonra faiz artırım hızımız daha esnek ve daha yavaş olabilir." diye konuştu.

İşsizlikte önemli bir artışı tetiklemeden faiz artırımları olabileceğine dikkat çeken Villeroy "Gelecek yılki büyümede enerji, para politikasından daha etkili olacak. Hedefimiz resesyona yol açmak değil, enflasyonla mücadele etmek" değerlendirmesini yaptı.