Elon Musk Twitter operasyonuna başladı

ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

Haberlerde şirketin işten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlere erişimini kestiği kaydedildi.

MUSK'UN MALİYET AZALTMA YÖNTEMLERİ

Şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın maliyetleri düşürmek ve yeni bir çalışma etiği dayatmak istediği için çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Twitter çalışanlarına göre ise mühendislik, iletişim, ürün ve içerik iyileştirme birimlerindekiler, işten çıkarmalardan etkilenenler arasında yer aldı.

TWİTTER'A TOPLU DAVA

Öte yandan Perşembe günü işlerine son verilen bazı çalışanlar Elon Musk'a ve Twitter'a ihbar süresi tanımadan toplu işten çıkarmaya gittiği için dava açtı.

ABD federal yasalarına göre işten çıkarılmadan önce gerekli süre zarfında bilgilendirme yapılmadığını belirten çalışanlar, iş hesaplarına ve bilgisayarlarına erişimin kesildiğini belirtti.

BAZI ÇALIŞANLAR MAİLİ UYURKEN ALDI

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların cuma başlayacağına dair dün gece çalışanlarına e-posta göndermişti. Başka ülkelerde çalışanlar da e-mailleri saat farkıyla uyurken aldı. Çalışanlara gönderilen iç yazışmada, "Twitter verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ofisler geçici kapatılacak ve tüm yaka kartı erişimleri askıya alınacak" denildi.

E-postada Pasifik saatiyle sabah 09.00 (TSİ 19.00) itibarıyla çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına ilişkin bilgilendirilecekleri bildirilmişti.

"TWİTTER'I SAĞLIKLI BİR YOLA SOKMA ÇABASINDAYIZ"

Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz" ifadesi kullanılmıştı.

ERİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Toplu e-posta gönderildikten sonra ABD'deki onlarca Twitter personeli, iş e-posta hesaplarına artık erişemediklerini ve iş dizüstü bilgisayarlarına giriş yapamadıklarını fark etti. İşten çıkarılmaların "çoktan" başladığını öğrenen öfkeli personeller, bu olayı Twitter'da paylaşmaya başladı.

Çalışanlar platformda "#OneTeam" (tek ekip) ve "#LoveWhereYouWorked" (çalıştığın yeri sev) etiketleriyle birbirlerine destek mesajları paylaştı. Twitter'ın İngiltere'deki ofislerinde çalışanlar, e-postanın uyurken geldiğini, uyandıklarında Twitter sistemlerini bile kullanamadıklarını söyledi. İngilizler, "E-postalara giriş yapılamıyor. Bilgisayar açılmıyor ve bu gece yarısı 3'te oluyor. Zamanlama duyarlılığınızı tebrik ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

OFİSLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Sosyal medya şirketinin çalışanlarına gönderdiği elektronik postada ofislerin geçici olarak kapanacağı ve kartların çalışmayacağı belirtildi. Bu uygulamaya gerekçe olarakta çalışanların, Twitter sistemlerinin ve müşteri verilerinin güvenliğinin korunması gösterildi.

PEK ÇOK ŞİRKET REKLAMLARINI DURDURDU

Elon Musk'ın Twitter'ı almasının ardından pek çok şirket, platformun markalar için "güvenli" kalıp kalmayacağı sorusu nedeniyle reklamlarını durdurduklarını açıkladı. Özellikle otomobil üreticileri, rakip firma Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın yönetimindeTwitter'da adil muamele yapılıp yapılmayacağı konusunda endişe yaşıyor. Tüm ücretli reklamlarını geçici olarak durdurduğunu duyuran ilk marka General Motors oldu. Alman otomobil devi Audi sözcüsü de "Şu anda Twitter'da ücretli desteği durdurduk ve durumu değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Aynı şekilde Pillsbury, Betty Crocker ve Häagen-Dazs'ın ana şirketi General Mills'in bir sözcüsü reklamlarını durdurma kararı aldı. Dünya'nın en büyük kozmetik şirketi L'Oreal ve Danimarkalı bira şirketi Carlsberg de platformdaki reklamlarını askıya aldıklarını duyurdu. "Wall Street Journal" gazetesi de Oreo üreticisi Mondelez International ve ilaç devi Pfizer'ın Twitter reklam harcamalarını durdurduğunu iddia etti. Reklamların Twitter'ın gelirinin yüzde 90'ına katkıda bulunduğu, söz konusu gelişmelerin, şirketin kâr oranını artırmak için toplu işten çıkarmalara başlayan Musk için finansal kriz yaratabileceği belirtildi.

1 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI 'YOK OLDU'

Veri firması Bot Sentinel, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma işlemini tamamlamasının ardından 27 Ekim ile 1 Kasım arasında platformda 877 bin hesabın devre dışı bırakıldığını ve 487 bin hesabın askıya alındığını açıkladı. Bunun, platformdaki toplam kullanıcı sayısının yarısı olduğu belirtilirken, Bot Sentinel, devre dışı bırakma ve askıya alma sayısının normalde gerçekleşen miktardan iki kat fazla olduğunu bildirdi. Bazı kullanıcıların şirket tarafından askıya alındığı, bazılarının ise Musk'ın Twitter'ı satın almasını protesto etmek için hesaplarını devre dışı bıraktığı belirtildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

UZUN ZAMANDIR KÂR ELDE ETMİYORDU

Musk aynı zamanda Twitter'dan yaptığı açıklamada mavi tik almak için bundan sonra aylık 8 doların ödenmesi gerektiğini duyurdu.

Musk, tweetinde, "Twitter'ın mavi tiki olmayanlar için devrede olan lord ve köylü sistemi saçmalık. Güç insanlara geçmeli. Mavi tik için aylık 8 dolar ödenecek" dedi.

Yıllardır kâr etmeyen Twitter'ın 300 milyon olan aylık kullanıcı sayısı uzun zamandır artmıyor.