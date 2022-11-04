Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Avrupa’ya acil doğalgaz çağrısı

Uluslarası Enerji Ajansı (UEA) Rus doğalgaz arzında görülen düşüşe ve Çin'de talebin artacağı beklentisine işaret ederek, önümüzdeki yıl Avrupa'da doğalgaz kıtlığı oluşmasını önlemek için acil eylem çağrısı yaptı.

2023 ve 2024 yılları için Avrupa'da oluşacak arz-talep dengesine dair raporun sunumunda gazetecilere konuşan UEA Başkanı Fatih Birol, "Avrupa yönetimi ve Avrupa Komisyonu için önümüzdeki yıla yönelik tehlike çanlarını çalıyoruz" dedi.

Rapora göre, talebin düşeceği ve doğalgaz stoklarının oluşturulacağı 2023 yaz aylarında bile Avrupa'da 30 milyar metreküp kadar doğalgaz arzı eksikliği oluşabilir.

Birol bu büyüklükte bir eksiklik oluşursa önümüzdeki kıştan önce stokların, hedeflenen yüzde 95 seviyesinde değil, yalnızca yüzde 65 seviyesinde doldurulabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) bu kışın öncesinde stoklarını YÜZDE 95 doldurmuş, son beş yılın ortalamasından yüzde 5, yani beş milyar metreküp daha fazla doğalgaz depolamıştı.