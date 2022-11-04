Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseldi

ABD ham petrolü Perşembe günü yüzde 2 düştükten sonra varil başına 89 dolara yükseldi. OPEC+ ittifakı, bu aydan itibaren üretimde önemli kesintiler yapacak ve bunu Aralık ayından itibaren Rusya'nın ham petrol akışına yönelik Avrupa Birliği yaptırımları izleyecek. Küresel bir dizel sıkıntısı da arz sıkıntılarına katkıda bulunuyor.

Petrol ikinci bir haftalık kazanç için yolda, ancak yavaşlama endişelerinin talebe ağırlık vermesiyle Haziran ayından bu yana değerlerinin neredeyse üçte birini kaybetti. Ham petrol, daha geniş piyasa trendleri ve dolardaki değişimlerle birlikte son seanslarda dalgalandı, buna cansız ticaret hacimlerinin de etkisi oldu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fed ve İngiltere Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz artırımının ardından "hafif bir resesyon"un mümkün olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ayrıca, Aralık ayı satışları için Asya'ya yönelik petrol fiyatlarını düşürerek talep görünümüne ilişkin bazı endişeleri vurguladı. Krallık, ham petrolünün çoğunu bölgeye uzun vadeli sözleşmelerle satıyor.

Singapur'da IG Asia Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, "Daha sıkı bir politika görünümünde daha güçlü bir dolar ile birlikte küresel ekonomik koşullara yönelik aşağı yönlü riskler, ters rüzgarlar olmaya devam edecek" dedi.