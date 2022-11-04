Çin Başkanı Xi: Değişim ve istikrarsızlık döneminde birlikte çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya-Çin arasındaki ticari ilişkiler olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Çin'in başkenti Pekin'e günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Covid-19 salgının başlamasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 lideri olan Olaf Scholz ve büyük Alman şirketlerinin CEO'larının da yer aldığı heyeti taşıyan uçak, yerel saatle 09.40 civarında Pekin'e indi. Hazmat kıyafetli (koruyucu tulum) sağlık personeli, havalimanına inişinin ardından Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağa girerek yolculara PCR testi uyguladı. Heyet, daha sonra Diaoyutai Devlet Konukevi'ne giderek testlerinin sonuçlarını bekledi. Negatif test sonucunu alan Scholz, daha sonra Büyük Halk Salonunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

"DEĞİŞİM VE İSTİKRARSIZLIK DÖNEMİNDE BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Xi Jinping görüşmede, Scholz'un Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin ardından Çin'i ziyaret eden ilk Avrupalı lider olduğuna dikkat çekerek ziyaretin iki taraf arasındaki karşılıklı anlayışın ilerlemesi ve farklı alanlardaki iş birliğinin derinleşmesi için fırsat sağlayacağını kaydetti. Uluslararası ortamın karmaşık ve istikrarsız olduğuna işaret eden Xi Jinping, Çin ile Almanya'nın büyük etkiye sahip büyük ülkeler olarak değişim ve istikrarsızlık döneminde birlikte çalışmak suretiyle küresel barış ve kalkınmaya katkı yapması gerektiğini söyledi.

Scholz ise görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin kurala dayalı küresel nizam için sorunlara yol açtığı dönemde iki liderin yüz yüze görüşmesinin önem taşıdığını belirtti.



ZİYARETE İTİRAZLAR VARDI

Ziyarete Scholz'un genel başkanı olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon ortakları Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi'nden itirazlar gelmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, ziyaretin tarihine Scholz'ün kendisinin karar verdiğine işaret ederek Almanya'nın Çin'e dönük "daha iddialı" bir yeni strateji geliştirmesi gerektiğini söylemişti. Baerbock, ''Küreselleşmiş bir dünyada Çin'den kopamayız, ancak Çin aynı zamanda sistemik bir rakip" demişti. Alman basınında ise Almanya'nın enerji bağımlılığı konusunda Rusya ile ilişkilerinde yaptığı hatayı Çin ile ticaret alanındaki ilişkilerinde yapmaması gerektiği belirtilmişti.



ALMANYA-ÇİN TİCARİ İLİŞKİLERİ

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 238.9 milyar dolara yükselmişti. Bunun yanı sıra Alman hükümeti, ziyaretten bir hafta önce koalisyon ortaklarının itiraz ve endişelerine rağmen Hamburg limanındaki üç terminalden birinin yüzde 24.9'luk hissesini Çinli gemicilik ve lojistik şirketi Cosco'ya sattı. Alman hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi, yatırımın onaylanması konusunda bölünmüştü. Başbakan Olaf Scholz satışın gerçekleşmesini desteklerken, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ekonomi İşleri ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ��in'in yatırımına karşı çıkmıştı.

Ziyaret öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Politico gazetelerinde Scholz'ün imzasını taşıyan makale de yayımlanmıştı. Scholz, ziyaret gerekçelerinin haklılığını savunduğu makalesinde selefi Angela Merkel'in 3 yıl önceki Çin ziyaretinden bu yana dünyada Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş gibi büyük değişikliklerin yaşandığına işaret etmişti. Scholz, "Çin değişirken, Çin ile ilişki kurma yolumuz da değişmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Alman hükümeti sözcüsü de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Almanya'nın Çin'e piyasasını Avrupalı şirketlere açması konusunda baskı yapacağını ve Çin liderleriyle insan hakları konusunu ele alacağını kaydetmişti.