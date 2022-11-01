JPMorgan stratejisti Kolanovic: Agresif küresel faiz artırımları 2023 ilk çeyrekte sona erecek

JPMorgan stratejisti Marco Kolanovic, küresel merkez bankalarının on yıllardır uyguladıkları en agresif faiz artırımı döngüsünün sona ermeye yaklaştığını düşünen Wall Street stratejistleri arasında yerini aldı.

Kolanovic, "Eğer tahminimiz doğru ise, son 40 yılın en senkronize ve agresif küresel sıkılaştırma döngüsü gelecek yılın başlarında sona erecek" dedi

JPMorgan'ın global piyasalar baş stratejisti olan Kolanovic, ECB'nin faiz artırım kararı sonrası yaptığı açıklamada kullandığını ifadelerin, İngiltere'den finansal gerilimin hafiflemesinin, Kanada ile Avustralya'da faiz artırım hızının yavaşlamasının küresel sıkılaştırma döngüsünün 2023 ilk çeyrekte sona ereceği iyimserliğini artırdığını vurguladı.

Kolanovic, ekibi ile birlikte yazdığı raporda Fed'in Aralık ayında 50 baz puan artırım yapacağını ve 2023 ilk çeyrekte 25 baz puanlık bir artırım daha yaptıktan sonra faiz artırımlarını durduracağı önhgördü.