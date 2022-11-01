BOJ Başkanı Kuroda ultra gevşek para politikasında kararlı

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın hala COVID-19 salgınını etkilerinden toparlanmakta olan ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Kuroda, "Ekonomi politikası konusunda hükümet ile doğrudan ve dolaylı kanallar yolu ile yakın temas içindeyiz" diye konuştu.

Enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişte temel etkenin ithal fiyatlar olduğunu da anlatan Kuroda, yüzde 2 fiyat istikrarı hedefini ücret artışları ile beraber başarmak istediklerini de vurguladı.