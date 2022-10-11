TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu! TOKİ başvuru şartları neler?

Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin önemli bir ayağını oluşturan 1 milyon arsa projesinde arsa yerleri listesi, fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği bu projeyle beraber Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar kendi arsasını alıp konut veya işyeri yapabilecek.
ARSALARIN BÜYÜKLÜĞÜ 350-500 METREKARE ARASINDA DEĞİŞECEK
Müstakil arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ila 500 metrekare arasında değişecek. Brüt 150 metrekare konut yapmaya uygun arsa olacak.
Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak.
TOKİ ARSA YERLERİ LİSTESİ BELLİ OLDU: ASLAN PAYI ANKARA'NIN
Sosyal konutlara başvuru yapanlar da arsa projelerine başvurabilecek. Kurada ikisinin çıkması durumunda birini tercih edecek. İlk Evim Arsa projesinde Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de ise 25 bin konut yapılabilecek arsa satışa çıktı.
Arsaların il il dağılımı da şöyle:
Konya'da 55 bin,
Gaziantep'te 45 bin,
Şanlıurfa'da 40 bin,
Adana'da 35 bin,
Diyarbakır'da 30 bin,
Eskişehir'de 28 bin,
Van'da 26 bin 700,
Hatay'da 25 bin,
İzmir'de 25 bin
Kayseri'de 25 bin,
Antalya'da 23 bin,
Balıkesir'de 20 bin,
Manisa'da 18 bin.
TOKİ ARSA BAŞVURUSU 7 KASIM'A KADAR SÜRECEK
Arsa ve işyeri için dün başlayan başvuru süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsalar için başvuru yapacakların gelirinin 16 bin liranın altında olması gerekiyor.
Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek.
Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ise ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.
TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.
Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname teslim edilecek, tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılacak.
Müstakil ve müşterek arsalarda, tahsis tarihinden itibaren ilk yılda konut inşaatına başlanılması gerekiyor. İkinci yılda da inşaatların belirli bir kısmının tamamlanması şart.
TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?
Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.
Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.
İŞYERİ İÇİN DE BAŞVURULAR BAŞLADI
İşyerleri illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Buna göre,
Ankara'da 1.000,
İzmir'de 700,
Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500,
Diyarbakır ve Kocaeli'de 450,
Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350,
Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300,
Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250,
Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200,
Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da 100 adet inşa edilecek.
YÜZDE 40 İNDİRİM
Pİyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.
En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak.
Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.
TOKİ ARSA BAŞVURUSU İÇİN T.C. KİMLİK NUMARASI SON HANELERİNE DİKKAT!
"İlk Evim Arsa Projesi kapsamında "müstakil" ve "müşterek" arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi:
0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı
2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba
4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe
6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma
8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi
günü başvuru yapabilecek...
İŞYERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak.
Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.
Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.
Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.
TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak.
O belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek. Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikâmet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek.
Dar gelirli olmak.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması.
Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.