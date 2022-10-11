TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu! TOKİ başvuru şartları neler?

İŞYERİ İÇİN DE BAŞVURULAR BAŞLADI

İşyerleri illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Buna göre,

Ankara'da 1.000,

İzmir'de 700,

Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500,

Diyarbakır ve Kocaeli'de 450,

Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350,

Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300,

Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250,

Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200,

Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da 100 adet inşa edilecek.