Yurt içi piyasalar büyüme verilerine odaklandı

ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin geçen hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında verdiği "şahin" mesajlar yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ediyor.

Küresel çapta açıklanan verilerin de resesyon endişelerini artırmasına karşın enflasyonda düşüş için daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duyulduğunu teyit etmesi, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı temmuzda 11 milyon 239 bin ile beklentilerin üzerinde yükselerek iş gücü piyasasında talebin yavaşladığına dair hiçbir sinyal vermedi. Bu durum agresif faiz artırımları konusunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elini rahatlatırken, halihazırda bankanın gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 72,5 olarak fiyatlanıyor.