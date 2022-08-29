Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

DOLAR ENDEKSİ 109,5 İLE EYLÜL 2002'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Gelişmeler sonrası küresel çapta azalan risk iştahı ile pay piyasalarına sert satış gelirken, dolar endeksi 109,5 ile Eylül 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Cuma günü yüzde 3,02'nin altını gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,12'yi aştı.

ABD'de cuma günü açıklanan kişisel gelir ve harcamalar verilerinin de beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 3,03, S&P 500 endeksi yüzde 3,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,94 değer kaybederek bir ayın en düşük seviyesinden kapandı. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise yüzde 5,6 düzeyinde gerçekleşti.

Avrupa tarafında da artan resesyon kaygılarına karşın, Jackson Hole kapsamında yapılan açıklamalar ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali tartışmaya açıldı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, Avrupalı merkez bankacılarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha hızlı artırmayı değerlendirdiklerini belirterek, eylülde 75 baz puanlık artırımı desteklediğini söyledi. ECB üyesi Robert Holzmann da eylülde 75 baz puanlık faiz artırımının tartışmanın bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin eylülde önemli bir faiz artırımına daha ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ECB'NİN EYLÜLDE 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMINA GİDECEĞİ BEKLENTİLERİ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

ECB'nin eylülde 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yüzde 50'nin üzerine çıkarken, söz konusu haber akışı ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,44 ile 2 ayın, İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,75 ile 2,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,68 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, endekslerdeki düşüş geçen hafta ortalama yüzde 4'ü buldu. Avro/dolar paritesi de cuma günü 1'in üzerini görmesine karşın Powell'ın açıklamaları sonrası bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 0,9920 seviyelerine geriledi. İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağı haftanın ilk gününde vadeli işlemlerde endeksler negatif bir seyir izliyor.

Asya'da, New York borsasına kote şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin ABD ile Çin'in bir ön anlaşma imzalamasına karşın, küresel çapta azalan risk iştahıyla yeni haftanın pay piyasaları tarafında negatif başladığı görülüyor. Öte yandan dolara olan talebin artması ile Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıplarının hızlanması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 geriledi. Dolar/yen paritesi de 139 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve cuma günü yüzde 0,30 artarak 3.104,90 puanla kapanış rekorunu kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi 3.188,07 puana taşırken, haftalık bazda da yüzde 4,17 değer kazandı. Dolar/TL ise cuma günü 18,1643 ile yatay kapanmasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 18,1850'den başladı.