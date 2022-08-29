Bitcoin’in fiyatı yeniden 20 bin doların altını gördü

"FİYAT İSTİKRARINI YENİDEN SAĞLAMAK BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) odak noktasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek olduğunu vurgulayan Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak ve talep ile arzı daha iyi bir dengeye getirmek için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmayı gerektiriyor." demişti.

Powell, "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." yorumunu yapmıştı.