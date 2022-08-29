Apara Haberler Avrupa'nın gösterge elektrik fiyatı ilk kez 1.000 euro'yu aştı
Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:45

Avrupa'nın gösterge elektrik fiyatı ilk kez 1.000 euro'yu aştı

Elektrik fiyatları Rusya`nın doğalgaz arzını kısmasının ardından rekor kırmaya devam ederken Almanya önümüzdeki yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı bölgede yoğunlaşan enerji krizinin etkisiyle ilk kez 1.000 euro`yu aştığını bildirdi.

2023 teslimatlı Alman elektrik fiyatı günlük yüzde 6,6 artışla megavat saat başına 1.050 euro'ya yükseldi.

Fransa'nın aynı tipteki elektrik vadelisinin fiyatı da Cuma günü 1.000 euro'yu aşmıştı.

Enerji maliyetlerindeki önlenemez artış Avrupa'da enflasyonu tetiklerken hanehalkı ve şirket bilançoları üzerinde de baskıya neden oluyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner bir gazeteye verdiği demeçte hükümetin arrtan fiyatlara karşı acil şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Lindner hızlı biçimde aksiyon alınmazsa yaşanan enerji kriziyle enflasyonun daha da tetikleneceğini bildirdi.

Avrupa’nın gösterge elektrik fiyatı ilk kez 1.000 euro’yu aştı
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Avrupa'nın gösterge elektrik fiyatı ilk kez 1.000 euro'yu aştı
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