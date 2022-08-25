Yabancılar 366 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ağustos haftasında net 366,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 9,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.