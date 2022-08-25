Nakamura: Japon ekonomisi hala toparlanmanın ortasında

Kovid vakalarında artış, arz sıkışıklıklarının devam etmesi ve küresel emtia fiyatlarında ısrarcı artışlar nedeniyle Japonya'nın görünümünün bulanık olduğunu ifade eden Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, büyük merkez bankalarının enflasyonu yavaşlatmak için yaptıkları aşırı agresif faiz artırımlarının gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışını tetikleyebileceği ve küresel büyümeye zarar verebileceği endişelerine de dikkat çekti.

JAPONYA'DAN PARA POLİTİKASINI GEVŞEK TUTMAYA DEVAM SİNYALİ

"Bu riskleri ve Japonya'nın üretim açığının negatif olmaya devam ettiğini dikkate aldığımızda para politikasını ultra gevşek tutmaya devam etmek haklı" diye konuşan Nakamura, "Japon ekonomisi hala pandeminin yarattığı daralmadan toparlanmanın ortasında" dedi.

"PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRMAYA EKONOMİYE ZARAR VEREBİLİR"

Nakamura, talebin arzın gerişinde kalmaya başladığı bir dönemde para politikasını sıkılaştırmanın ekonomiye zarar vereceğini, hane halkı ve işletmelerin aktivitelerini sınırlayıcı gibi hareket edeceğini de vurguladı.