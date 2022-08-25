Güney Kore Merkez Bankası faiz artımına gitti

Güney Kore Merkez Bankası Perşembe günü kilit faiz oranını çeyrek puan artırarak, beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü.

Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,5'e yükseltti.

Ekonomistler de yarım puanlık bir artış öngörüyordu.

Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4,5 görünümünden yüzde 5,2'ye yükselterek 1998'den bu yana en yüksek tahminini yaptı. Banka, yıl için büyüme tahminini aşağı çekti.