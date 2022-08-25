ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daralma gösterdi

EKONOMİ TEKNİK OLARAK RESESYONDA

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.

İkinci çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise tüketici harcamaları ve özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonların konut sabit yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Kişisel tüketim harcamalarındaki artış bu dönemde yüzde 1'den 1,5'e revize edildi.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7,1 arttı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,4 olarak korundu.