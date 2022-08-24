Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

ABD'DEN ART ARDA DÜŞÜK VERİLER AÇIKLANIYOR

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de imalat sanayi PMI, ağustosta 51,3 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aynı dönemde PMI, hizmet sektöründe 44,1 ile 27 ayın en düşük seviyesini gördü. Ülkede yeni konut satışları da temmuzda aylık yüzde 12,6 azalarak 511 bin ile Ocak 2016'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekonomik faaliyetteki daralmanın sürdüğüne işaret eden verilerin ardından dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. Dün 109,3 ile 1,5 aya yakın sürenin en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, 108,6 seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 3,08 ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,04'te dengelendi.