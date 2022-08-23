Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

"BUNDESBANK: ÜLKE EKONOMİSİNDE RESESYON OLASILIĞI GİDEREK ARTIYOR"

Avrupa tarafında, enerji krizi ve tedarik zinciri problemleri gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları 280 avroyu aştı. Öte yandan dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10 ile çift haneye ulaşabileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da eylül toplantısında agresif faiz artırımına gideceği endişelerini artırmasıyla dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,80 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Güçlenen dolar teması karşısında avroya duyulan güvenin azalmasıyla avro/dolar paritesi de Aralık 2002'den bu yana en düşük seviye olan 0,9920'ye indi.

Asya'da Çin ekonomisine ilişkin problemlerin, atılan destekleyici adımlarla teyit edilmesi yatırımcıların huzursuzluğunu artırırken, Japonya ekonomisine ilişkin göstergeler de güç kaybetmeye devam etti. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI ağustosta 51 ile 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmelerle Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.