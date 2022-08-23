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Giriş Tarihi: 23.8.2022 09:45

Çin'de COVID 19 salgını doğum ve evlilik oranlarını düşürdü

Çinde COVID 19 salgını doğum ve evlilik oranlarını düşürdü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, COVID 19'un hızlanmış olan doğum ve evlilik oranlarını yeniden düşürdüğünü açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, COVID-19 salgınının son yıllarda hızlanmış olan doğum ve evlilik oranlarının tekrar düşüşe geçmesinde etkili olduğunu bildirdi.

Çin'de yeni doğumların bu yıl 10 milyonun altında kayması bekleniyor. Geçen yıl 10,6 milyon doğu gerçekleşmişti. 10 milyon doğum, 2020 yılına göre yüzde 11,5 düşüş anlamına geliyor.

Çin'de doğum oranı 2021 yılında yüzde 1,6 oldu. Bu, dünyadaki en düşük oranlardan biri ve OECD'nin istikrarlı bir nüfus için öngördüğü yüzde 2,1 oranının çok altında.

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Çin'de COVID 19 salgını doğum ve evlilik oranlarını düşürdü
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