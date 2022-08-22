Apara Haberler Rusya yine Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu
Giriş Tarihi: 22.8.2022 09:16

Rusya yine Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu

Rusya yine Çinin en büyük petrol tedarikçisi oldu

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Rusya, Mayıs ve Haziran aylarının ardından Temmuz ayında da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

Çin, Temmuz ayında Rusya'dan geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 7,15 milyon ton petrol aldı. Ancak Temmuz ayında Rusya'dan Çin'e günlük ortalama petrol satışı Mayıs ayındaki 2 milyon varilin altında 1,68 milyon varil olarak gerçekleşti.

Çin'in ikinci büyük petrol tedarikçisi ile 6,54 milyon ton, 1,54 milyon varil/gün ile Suudi Arabistan oldu.Rusya, yılın ilk 7 ayında Çin'e geçen yıla göre yüzde 4,4 artışla 48,45 milyon ton petrol sattı. Suudi Arabistan'ın ihracatı ise yüzde 1 düşüş ile 49,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya yine Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz