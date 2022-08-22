Citi, İngiltere'de enflasyonun 2023 ilk çeyrekte yüzde 18 seviyesinde tepe yapmasını bekliyor

Enerji fiyatlarındaki artış sonrası enflasyon beklentilerini yükselten Citi ekonomisti Benjamin Nabarro, bugün yayınladığı yatırımcı notunda, "Şimdi soru, hem enflasyon hem de reel ekonomiye etkinin telafi edilmesi için hangi politikaların uygulanabileceği" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı olması beklenen Liz Truss'ın hane halklarını desteklemeye yönelik politikalarla gelmesinin manşet enflasyon üzerinde sınırlı etkisi olacağını savunan Nabarro, "Bu, faizlerin daha sınırlayıcı bölgeye daha çabuk artırılması anlamına geliyor" dedi.

Nabarro, yatırımcı notunda BoE'nin enflasyon dinamiklerini kontrol altına almak için faizi yüzde 6-7'ye çıkarmasının gerekli olabileceğini de vurguladı.

İngiltere'de enflasyon en son 1976 yılında yüzde 18 seviyesine çıkmıştı.