Çin ile Avrupa arasında ilk 8 ayda 10 bin yük treni seferi yapıldı

Çin Devlet Demir Yolları Grubunun (China Railway) verilerine göre, sefer sayısındaki rakama bu yıl geçen yıla göre 10 gün erken ulaşıldı.

"KONTEYNER MİKTARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 5 ARTTI"

Çin-Avrupa tren seferleri, 2022'de 10 bine ulaşırken toplam 972 bin TEU konteyner taşındı. Konteyner miktarı geçen yıla göre yüzde 5 arttı.