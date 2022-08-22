Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı

"FİYAT ARTIŞINDA, KUZEY AKIM BORU HATTI ÜZERİNDEN DOĞAL GAZ SEVKİYATININ ASKIYA ALINMASI ETKİ ETTİ"

Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.

Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.