Apara Haberler Altının kilogramı 1 milyon 18 bin 500 liraya geriledi
Giriş Tarihi: 22.8.2022 21:09 Son Güncelleme: 22.8.2022 21:10

Altının kilogramı 1 milyon 18 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 18 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 18 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 999 bin lira, en yüksek 1 milyon 23 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 18 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 4 milyon 422 bin 765,4 lira, işlem miktarı ise 2.991 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 66 milyon 950 bin 329,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesesi, INTL HRM Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.025.500,001.765,00
En Düşük999.000,001.718,00
En Yüksek1.023.500,001.748,80
Kapanış1.018.500,001.730,00
Ağırlıklı Ortalama1.007.367,451.727,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.004.422.765,4
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.991,01881
Toplam İşlem Adedi134

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Altının kilogramı 1 milyon 18 bin 500 liraya geriledi
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