TÜİK eylül işgücü verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e çıktı.

İşsiz sayısı 198 bin kişilik artışla 2 milyon 967 bine yükselirken, istihdam edilenlerin sayısı 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik oranındaki artış ve atıl işgücünün yüzde 31,2'ye ulaşması da verilerde öne çıktı.

KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 11,3'E ULAŞTI

Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Böylece kadınların işsizlik oranı erkeklerin oranının üzerinde gerçekleşti.

Toplam işsiz sayısı bir ayda 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bine çıktı. İşsizlik oranındaki artış ise 0,5 puan oldu.

İSTİHDAM 32 MİLYON 445 BİNE GERİLEDİ

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,1 puan düşüşle yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,7 OLDU

İşgücü, eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 52,7 oldu.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,8'E YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8'e çıktı.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4, genç kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi. Veriler, genç kadınlardaki işsizlik oranının genç erkeklerin oranından belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiilî çalışma süresi, eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31,2'YE ÇIKTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 olurken, işsizler ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.