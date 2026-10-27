Gümüşte fiyatlar 11 ayın en düşük seviyelerinde

Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Ons gümüşün 54 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte fiyatlar yaklaşık 11 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Değerli metalde devam eden satış baskısı, yatırımcıların kritik destek seviyelerine odaklanmasına neden oldu.

GRAM GÜMÜŞ 85,90 TL SEVİYESİNDE

Spot piyasada gram gümüş 85,9073 TL seviyesinde işlem görüyor. Alış fiyatı 85,9073 TL, satış fiyatı ise 85,8272 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzde 0,54 düşüş yönünde gerçekleşirken haftalık kayıp yüzde 5,39, aylık düşüş yüzde 15,13 oldu. Gram gümüşün yıllık değişimi ise yüzde 30,89 artış gösterdi.

Gram gümüşün önceki kapanışı 86,373 TL olarak belirtilirken gün içindeki en düşük fiyat 85,6566 TL, en yüksek fiyat ise 86,8505 TL oldu. Son fiyat hareketleri, kısa vadede gümüş üzerindeki satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE 54 DOLAR EŞİĞİ AŞAĞI YÖNLÜ KIRILDI

Ons gümüşün 54 doların altına gerilemesi, piyasadaki zayıf görünümü güçlendirdi. Fiyatların yaklaşık 11 ayın en düşük seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğini ve yeni destek seviyelerinin nerede oluşacağını izliyor.

Gümüşte 53 dolar seviyesi kısa vadede takip edilen destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması halinde 50 dolar psikolojik eşiği gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 55,40-55,50 dolar aralığı ve 58 dolar seviyesi izlenen direnç bölgeleri arasında bulunuyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Gümüş fiyatları üzerinde doların seyri, faiz beklentileri ve küresel ekonomik gelişmeler etkili oluyor. Para politikasına ilişkin beklentiler değerli metallerin hareketlerini etkilerken küresel piyasalardaki risk iştahı da fiyatlamalarda belirleyici olabiliyor.

Gram gümüşte haftalık ve aylık kayıpların belirginleşmesi, kısa vadeli görünümün zayıfladığına işaret ediyor. Ancak fiyatların yönü, ons gümüşteki hareketlerin yanı sıra döviz kurundaki değişimlere de bağlı olacak.