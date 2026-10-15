TBMM’de bütçe maratonu başlıyor!

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi için TBMM'de izlenecek takvim belli oldu. Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla bütçe görüşmeleri başlayacak. Sunumun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

BAKANLIKLARIN BÜTÇELERİ KASIM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler için toplanacak. Bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

Bütçe takvimine göre görüşmelerin tarihleri şöyle:

28 Ekim Çarşamba: TBMM

2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

4 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

9 Kasım Pazartesi: Adalet Bakanlığı

10 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

11 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

12 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı

17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı

18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı

19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

23 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

24 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

25 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

26 Kasım Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

27 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı ile Bütçe Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ GENEL KURUL'DA DEVAM EDECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmelerin ara verilmeksizin tamamlanması planlanıyor.