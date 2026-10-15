TBMM’de bütçe maratonu başlıyor!

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi için TBMM'de izlenecek takvim belli oldu. Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla bütçe görüşmeleri başlayacak. Sunumun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.
BAKANLIKLARIN BÜTÇELERİ KASIM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK
Aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler için toplanacak. Bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.
Bütçe takvimine göre görüşmelerin tarihleri şöyle:
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ GENEL KURUL'DA DEVAM EDECEK
Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçe teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmelerin ara verilmeksizin tamamlanması planlanıyor.