Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine kilitlendi

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi, yükselen petrol fiyatları ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmaların etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. ABD'de enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu hızlandırabileceği değerlendirilirken, yatırımcılar verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin vereceği mesajlara odaklandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutmasına yüzde 78 ihtimal veriliyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler de küresel piyasalarda risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 106,3 dolar seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimleri yaklaşırken Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasından rahatsız olduğunu belirtti. Trump, "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım." değerlendirmesini yaptı.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında bulunuyor. New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışına gitmesi gerekebileceğine ilişkin görüşünü değiştirmediğini ancak sonrasında daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Gelecek yıl ekonomik görünümün nasıl şekilleneceğinin görülmesi gerektiğini belirten Williams, ekonomiyi çok sayıda farklı unsurun etkilediğini ve verileri izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm, enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde." dedi.

Williams'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan düşerek yüzde 5,21'e geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 158 dolardan işlem gördü.

OPEC PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, eylülde önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi.

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Mali İzleme Raporu'na ilişkin blog yazısında, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. IMF, güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını açıkladı.

NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ

New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle günü satış ağırlıklı tamamladı. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,6, SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,2, AMD'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 1,6 değer kaybetti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo da finansal sonuçlarını açıkladı.

JPMorgan Chase'in kârı ve geliri beklentilerin altında kalırken bankanın hisseleri yüzde 1'e yakın geriledi. Kârı ve geliri piyasa tahminlerini aşmasına rağmen Citigroup'un hisseleri yüzde 5,6 düşerken Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 0,2 değer kaybetti.

Wells Fargo'nun kârı beklentilerin üzerinde, geliri ise tahminlerin altında gerçekleşti. Bankanın hisseleri yüzde 3,1 geriledi.

Makroekonomik verilerde ise ABD'de ikinci el konut satışları eylülde yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,35, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 geriledi. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsaları da teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle günü satış ağırlıklı tamamladı. Hollandalı yarı iletken şirketi ASML'nin hisseleri yüzde 4,1, Alman teknoloji şirketi Infineon'un hisseleri yüzde 2,6, Aixtron'un hisseleri yüzde 3,4 ve Suss Microtec'in hisseleri yüzde 3,5 değer kaybetti.

Alman otomotiv üreticisi BMW, Çin pazarındaki daralmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte küresel satışlarının yüzde 6,3 azalarak 551 bin 72'ye gerilediğini açıkladı. Buna karşın Avrupa'daki elektrikli araç talebinden destek bulan şirketin hisseleri günü yüzde 2,4 yükselişle tamamladı.

Almanya'da eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Günün sonunda Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 geriledi. İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI YÜKSELİŞTE: ÇİN VERİLERİ ÖNE ÇIKTI

Asya borsaları, New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla yeni günde alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Çin'den gelen ekonomik veriler ise bölge piyasalarında yakından takip ediliyor.

Çin'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda yüzde 5 yükselerek Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Piyasa beklentisi ÜFE'nin yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE ise eylülde yıllık yüzde 0,9 yükseldi. Enflasyon ağustos ayına göre ılımlı biçimde hızlansa da beklentilerin altında kaldı.

Yükselen enerji fiyatları üretici fiyatlarındaki artışta etkili olurken ÜFE'deki yükseliş, Çin'in deflasyonist baskılardan kademeli olarak uzaklaştığına işaret etti. Buna karşılık beklentilerin altında kalan TÜFE verisi, ülkede iç talebin henüz güçlü bir görünüm sergilemediğini ortaya koydu.

Çin'de eylül ayında ihracat yıllık yüzde 36,3, ithalat ise yüzde 31 arttı. Her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında ihracat yüzde 25, ithalat yüzde 28,2 artmıştı.

Analistler, Çin yönetiminin kısa ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla daha fazla politika desteği uygulayabileceğini belirtti. Çin Merkez Bankası (PBoC), 29 Eylül'de reel ekonomiyi desteklemek amacıyla üç politika bankasının bir yıl vadeli kredi faiz oranlarını 25 baz puan indirmişti.

Asya piyasalarında kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı seyrin etkisiyle günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi.

Dolar/TL, önceki günü yüzde 0,16 artışla 49,3742 seviyesinden tamamladı. Kur, yeni işlem gününün açılışında ise önceki kapanışın hemen üzerinde 49,3898 seviyesinde işlem gördü.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD enflasyon verisi ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan direnç, 12.200 ve 12.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, MBA haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed Bej Kitap raporu