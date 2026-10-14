Fed yetkilisinden yeni faiz artışı sinyali

New York Fed Başkanı John Williams, yapay zekâ ekipmanlarına yönelik arz sıkışıklığının talebi karşılayacak seviyeye ulaşmasının iki yıldan uzun sürebileceğini söyledi. Yapay zekâ altyapısına yapılan yatırımların çip fiyatlarını ve bu çipleri kullanan ürünlerin maliyetlerini artırdığını belirten Williams, gelişmenin enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine dikkat çekti.

Williams, yapay zekâ sektöründe arz ve talebin önümüzdeki iki yıl içinde dengelenip dengelenemeyeceğine ilişkin soruya, "Bence daha uzun sürecek. Talebin beklediğimiz şekilde devam ettiğini varsayarsak, ki bu büyük bir varsayım." yanıtını verdi.

FED'DEN BİR FAİZ ARTIŞI DAHA GELEBİLİR

Williams'ın açıklamalarında para politikasına ilişkin mesajlar da öne çıktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda bu yıl bir kez daha faiz artırmasının gerekebileceği yönündeki görüşünü yineleyen Williams, "Bir faiz artışının daha uygun olabileceğine ilişkin görüşümü değiştirmedim." dedi.

2027 yılında nasıl bir politika izleneceği konusunda ise henüz kesin bir değerlendirme yapmadı. Williams, "Bekleyip görmemiz gerekecek." ifadesini kullanarak, "Şu anda daha fazlasını yapmamız gerekeceğine inanmak için herhangi bir nedenim olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARINDA GÜÇLÜ TALEP BEKLENTİSİ

Williams, faiz oranları yükselse bile yapay zekâ yatırımlarının güçlü kalmasını beklediğini belirtti. Yatırımcıların fiyat değişimlerine görece duyarsız olduğunu ifade eden Williams, yapay zekânın ekonomi üzerinde büyük dönüşümler yaratabileceğine işaret etti.

Williams, "Bence buradaki yatırımcılar fiyatlara nispeten duyarsız. Bunun büyük verimlilik artışlarına ve ekonomimizde büyük dönüşümlere yol açacağını düşünüyorlar. Bunun faiz oranlarından tamamen bağımsız gerçekleşeceğini söylemiyorum ancak para politikasının bu yatırımlar üzerinde derin bir etki yaratmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİP ARZINDAKİ SIKINTI BİTCOİN MADENCİLERİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Yapay zekâ ekipmanlarındaki arz sıkışıklığının, faaliyetlerini bu alana genişletmek isteyen Bitcoin madenciliği şirketlerini de etkilemesi bekleniyor. Söz konusu şirketler, yapay zekâ projeleri için gerekli çip ve güç ekipmanlarına erişim konusunda rekabet ediyor.

IREN, temmuz ayında yapay zekâ bulut hizmetleri alanında 2,8 milyar dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Cointelegraph'ın pazartesi günü yayımladığı haberde ise yapay zekâ projelerine yönelen madencilik şirketlerinin önemli finansman gereksinimleriyle karşı karşıya olduğu ve kredi veren kuruluşların finansman konusunda giderek daha seçici davrandığı aktarıldı.