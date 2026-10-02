Petrol fiyatlarında yön değişti: Brent 102 doların altına indi

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda bugün saat 09.27 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 101,69 dolara geriledi. Dün 103,98 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 102,31 dolardan tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 92,18 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD'NİN DİZEL REZERVİ TEKLİFİ FİYATLARI BASKILADI

Petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüşte, ABD'nin Avrupa'daki acil durum dizel stoklarının piyasaya sürülmesini istemesi etkili oldu. Bu teklifin, arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri hafifletmesi bekleniyor.

Politico'nun haberine göre ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif bir öneri sundu.

Teklif kapsamında AB ülkelerinden, ulusal stratejik rezervlerinde bulunan 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde koordineli şekilde piyasaya sürmeleri istendi. Söz konusu miktar, AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varillik toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulundu.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM FİYATLARI DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki Patriot bataryası daha gönderdiği öne sürüldü.

Axios'un ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırı başlatması ihtimaline karşı önemli enerji tesislerini korumak ve Katar ile Suudi Arabistan'a güven vermek istiyor.

Bu gelişme, İran'la çatışmanın yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini de canlı tutuyor.

Çinli rafinerilerin ekim ayında Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere akaryakıt ihracatını durduracağına ilişkin haberler de küresel yakıt piyasalarında arz sıkışıklığı endişelerini artırdı. Pekin'in iç stokları korumak amacıyla aldığı kararın, arz baskısı altındaki piyasayı daha da sıkılaştırması bekleniyor.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik açıdan 102,7 dolar direnç, 101,38 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.