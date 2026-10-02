Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve dördüncü çeyrek beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı. Ankete göre, üçüncü çeyrekte işletmelere verilen kredilere yönelik talepteki artış güçlenerek devam ederken, bankaların kredi standartlarındaki sıkılaşma zayıfladı.

KOBİ kredilerinde uygulanan standartlar sıkılaşmadan sınırlı gevşemeye geçerken, büyük işletmelere verilen kredilerde sıkılaşma daha yavaş devam etti. Kısa ve uzun vadeli krediler ile TL kredilerde de sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı görüldü.

BANKALAR KREDİ STANDARTLARINI GEVŞETMEYE HAZIRLANIYOR

Anket sonuçlarına göre, bankaların 2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işletme kredisi beklentileri, kredi standartlarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı yönünde şekillendi.

KOBİ'lere verilen kredilerde standartlardaki gevşemenin güçlenerek devam etmesi beklenirken, büyük işletme kredilerinde de sıkılaşmanın sona ererek gevşemeye geçeceği öngörülüyor.

Kısa ve uzun vadeli kredilerde gevşemenin devam etmesi beklenirken, TL kredilerde standartların daha fazla gevşeyeceği tahmin ediliyor. Yabancı para (YP) kredilerde ise sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakması bekleniyor.

Buna karşılık konut, taşıt ve diğer bireysel kredilere uygulanan standartlarda dördüncü çeyrekte belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

İŞLETMELERİN KREDİ TALEBİ ARTTI

2026 yılının üçüncü çeyreğinde KOBİ ve büyük işletmelerin kredi talebindeki artış güçlenerek devam etti. Kısa ve uzun vadeli krediler ile TL ve yabancı para kredilere yönelik talepte de artış hız kazandı.

İşletme kredisi talebini artıran başlıca unsurlar, borçların yeniden yapılandırılması, stok artırımı ve işletme sermayesi ihtiyacı oldu.

Konut ve taşıt kredilerinde ise talepteki azalış devam etti. Diğer bireysel kredilerde görülen sınırlı düşüş yerini sınırlı artışa bıraktı. Konut kredilerinde alternatif finansman kullanımı, taşıt kredilerinde ise taşıt piyasasına ilişkin beklentiler ve alternatif finansman seçenekleri talebi azaltan başlıca faktörler olarak öne çıktı. Diğer bireysel kredilerde tüketici güveni talebi artırıcı yönde etkiledi.

TL KREDİ TALEBİNDE ARTIŞIN HIZ KAZANMASI BEKLENİYOR

Bankalar, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde işletme kredilerine yönelik talep artışının devam edeceğini öngörüyor.

KOBİ ve büyük işletmelerin kredi talebindeki artışın güçlenerek sürmesi beklenirken, kısa vadeli kredi talebindeki artışın hız kazanacağı tahmin ediliyor. Uzun vadeli kredi talebindeki artışın ise yavaşlayarak devam edeceği öngörülüyor.

Para cinsi bakımından TL kredi talebindeki artışın güçlenmesi, yabancı para kredi talebindeki artışın ise zayıflaması bekleniyor.

Aynı dönemde konut ve diğer bireysel kredi talebinde belirgin bir değişim öngörülmezken, taşıt kredisi talebindeki azalışın güçlenerek devam edeceği tahmin ediliyor.

KREDİLERDE FAİZ DIŞI ÜCRET VE KOMİSYONLARDA GEVŞEME

Anketin kredi koşul ve kurallarına ilişkin sonuçlarına göre, işletmelere kullandırılan kredilerde ortalama krediler üzerindeki kâr marjı azaldı. Daha riskli kredilerde ise kâr marjında sınırlı artış görüldü.

Kredi veya kredi limitinin büyüklüğü ile teminat ihtiyacına ilişkin koşul ve kurallarda sıkılaşma devam ederken, faiz dışında alınan ücret ve komisyonlara ilişkin koşullarda gevşeme yaşandı.

Konut kredilerinde hem ortalama krediler hem de daha riskli krediler üzerindeki kâr marjında belirgin artış kaydedildi. Taşıt ve diğer bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallar ise büyük ölçüde aynı kaldı.

YURT İÇİ FONLAMA KOŞULLARINDA GEVŞEME

Bankaların fon sağlama imkânlarına ilişkin değerlendirmelerinde, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü görüşler yerini gevşeme yönlü değerlendirmelere bıraktı.

Yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma ise zayıflayarak devam etti. Yurt dışı fonlama maliyeti ile diğer koşul ve kurallar, bu alandaki sıkılaştırıcı etkisini sürdürdü.

Bankalar, yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki gevşemenin devam etmesini, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ise sürmesini bekliyor.