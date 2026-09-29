Tüketici güven endeksi eylülde 100 puanı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ağustosta 100,6 seviyesinde bulunan ekonomik güven endeksi, eylülde yüzde 0,7 artarak 101,3'e yükseldi.

Böylece endeks, ekonomik görünüme ilişkin iyimserliği ifade eden 100 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ

Eylülde en belirgin artışlardan biri tüketici güveninde görüldü. Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselerek 90,8'den 91,9'a çıktı.

Reel kesim güven endeksi yüzde 0,1 artışla 102,5 olurken, hizmet sektörü güven endeksi değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 artarak 111,3'e yükseldi.

TEK DÜŞÜŞ İNŞAATTA

Beş alt göstergeden eylülde gerileyen tek kalem inşaat sektörü oldu. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 83,1'den 83,0'a indi.

Böylece eylül ayında tüketici güveni, reel kesim güveni ve perakende ticaret sektörü güveninde artış görülürken, hizmet sektörü güveni değişmedi ve inşaat sektörü güveni geriledi.