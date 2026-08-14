Petrol fiyatları haftalık prime koşuyor

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceği yönündeki açıklamalarının arz endişelerini artırmasıyla cuma günü yükselişe geçti.

PETROLDE HAFTALIK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Brent petrol yüzde 0,1 artışla 87,08 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 81,31 dolara çıktı. Petrol fiyatları önceki seansta yüzde 2'den fazla gerilemesine rağmen haftayı yaklaşık yüzde 4 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ SERT DÜŞÜŞÜ ENGELLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kalması etkili oluyor.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını "süresiz" olarak sürdürme tehdidi ve ülke üzerindeki ekonomik baskıyı artırma planı da piyasalardaki arz endişelerini güçlendiriyor.

Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Susan Bell, yaptığı değerlendirmede, "Ham petrol stoklarındaki düşüş eğilimine rağmen, daha geniş jeopolitik görünüm fiyatların daha sert düşmesini engelliyor." dedi.

ABD'DE PETROL STOKLARI FİYATLARI BASKILADI

ING analistleri ise ABD ticari ham petrol stoklarında geçen hafta 17,4 milyon varilin üzerinde önemli bir artış yaşandığına dikkat çekti. Artan stoklar, uluslararası petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Ancak ABD ile İran arasındaki savaşın devam etmesiyle ham petrol arzının gelecekteki durumuna ilişkin endişelerin derinleşmesi, stok kaynaklı baskının uzun sürmeyebileceği değerlendiriliyor.

IEA'DAN 1,8 MİLYON VARİLLİK ARZ AÇIĞI TAHMİNİ

Petrol piyasasında hafta başında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporları da takip edildi.

Her iki kuruluş da savaşın ve bunun petrol fiyatları üzerindeki etkisinin talebi zayıflatmasını bekliyor.

IEA, yılın mevcut çeyreğinde günlük 1,8 milyon varillik arz açığı oluşabileceği tahmininde bulundu. Kuruluşun talep düşüşü beklentisi ise günlük 1,6 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın arz açığı beklentisi petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki oluşturmadı.

OPEC 2026 TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

OPEC de çarşamba günü 2026 yılı petrol talebi tahminini aşağı yönlü revize etti.

IEA'dan farklı olarak petrol talebinde büyüme beklemeyi sürdüren OPEC, 2026 için talep artışı öngörüsünü günlük 580 bin varile indirdi. Örgütün temmuz ayındaki raporunda bu artış beklentisi günlük 780 bin varil seviyesindeydi.