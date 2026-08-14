Nakdi krediler yüzde 37 yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 28 trilyon 136 milyar liraya yükseldi. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı ise yüzde 3,3'e çıktı.

TİCARİ KREDİLER 21,2 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

TBB Risk Merkezi'nin haziran ayına ilişkin aylık bültenine göre, nakdi kredilerin 26 trilyon 987 milyar lirası bankalar, 460 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 365 milyar lirası faktoring şirketleri ve 324 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar haziran itibarıyla 961 milyar lira oldu. Bunun 925 milyar lirası bankalara, 14 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 14 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 8 milyar lirası finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 3,3'e yükseldi.

Ticari krediler ise yüzde 35 artışla 21,2 trilyon liraya ulaştı. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Nakdi krediler içinde TL krediler yıllık bazda yüzde 41 artarak 11 trilyon 220 milyar liraya çıkarken, yabancı para krediler yüzde 28 artışla 9 trilyon 989 milyar liraya yükseldi. Yabancı para kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 47 oldu.

Toplam gayri nakdi krediler de yüzde 43 artarak 10 trilyon 754 milyar liraya ulaştı.

İMALAT SANAYİ TİCARİ KREDİLERDE İLK SIRADA

Ticari krediler içinde imalat sanayinin payı yüzde 31 ile en yüksek seviyede gerçekleşti. Payı yüzde 19'un üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret oldu.

Haziran itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranının en yüksek olduğu sektörler yüzde 4,2 ile inşaat ile toptan ve perakende ticaret olarak kayıtlara geçti.

Yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 83 ile enerji oldu.

BİREYSEL KREDİLER 6,9 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yıllık yüzde 46 artarak 6 trilyon 927 milyar liraya ulaştı.

Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman şirketleri tarafından kullandırılan 33 milyar liralık bireysel kredinin 19,2 milyar lirasını taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerin yaklaşık yüzde 50'si kredi kartlarından, yüzde 24'ü ihtiyaç kredilerinden, yüzde 12'si konut kredilerinden, yüzde 1'i taşıt kredilerinden ve yüzde 14'ü kredili mevduat hesaplarından oluştu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşti.

44,5 MİLYON KİŞİ BİREYSEL KREDİ KULLANIYOR

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı, takipteki krediler hariç, haziranda yıllık bazda yaklaşık 2,1 milyon kişi artarak 44,5 milyona yükseldi. Bu dönemde ortalama kredi bakiyesi 156 bin lira oldu.

Haziranda 210 bin kişi ilk kez kredili mevduat hesabı, 199 bin kişi ilk kez kredi kartı, 125 bin kişi ilk kez tüketici kredisi kullandı. İlk kez konut kredisi kullananların sayısı 13 bin, taşıt kredisi kullananların sayısı ise 9 bin oldu.

Bireysel kredi kartlarında 0-100 bin lira limit aralığındaki kişi sayısının oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

BİREYSEL KREDİDE İSTANBUL İLK SIRADA

Haziran itibarıyla bireysel kredi paylarında İstanbul yüzde 27 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u yüzde 10 ile Ankara ve yüzde 7 ile İzmir takip etti.

Son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en fazla artan iller Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay oldu.

Kişi başına ortalama bireysel kredi bakiyesi, kredi kartları dahil, en yüksek iller ise Ankara, İstanbul ve İzmir olarak sıralandı.